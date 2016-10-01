مجموعة كوسومار تحقق نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي

على غرار كل سنة، قامت مجموعة كوسومار وشركائها بكل ما يلزم لضمان السير الجيد للموسم الفلاحي وذلك بفضل إطلاق برنامج عمل واسع يهدف إلى تحسين النشاط السكري حيث تمكن منتجو النباتات السكرية من الإستفادة

شوف تيفي

على غرار كل سنة، قامت مجموعة كوسومار وشركائها بكل ما يلزم لضمان السير الجيد للموسم الفلاحي وذلك بفضل إطلاق برنامج عمل واسع يهدف إلى تحسين النشاط السكري حيث تمكن منتجو النباتات السكرية من الإستفادة من المواكبة التقنية والمالية وذلك إلى تعميم الزراعة المبكرة ب80 بالمائة من المساحة التي تم زرعها في نهاية أكتوبر 2015.

وخلال الندوة الصحفية التي نُظِمت اليوم الخميس بالبيضاء صرح محمد فكرت الرئيس المدير العام للمجموعة السكرية أن كوسومار قاومت التقلبات المناخية بتسجيلها ل607.000 طن أي ما يمثل 50 بالمائة من نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من السكر وذلك مقابل 42 بالمائة فقط في موسم 2014-2015، كما بلغت المساحة المزروعة بالشمندر السكري 57600 هكتار.

السلسلة السكرية المغربية تعمل من أجل استراتيجية شاملة لتكيف المنظومة الإقتصادية السكرية مع التغيرات المناخية، حيث تلتزم كوسومار بتطبيق المعايير البيئية في عملياتها اليومية.

و قد حضرت حكيمة الحيطي الوزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة للندوة،حيث أبانت عن فخرها اتجاه مجموعة كوسومار بكونها تنخرط في القضايا الإجتماعية والإقتصادية والبيئية للمغرب بالإضافة إلى تحقيقها نتائج إيجابية خلال السنوات الفارطة .