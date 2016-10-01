نتائج الإنتخابات تعجل بعقد إجتماع للجنة المركزية لحزب بنعبدالله..

كشفت مصادر مطلعة، ان اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية، ستعقد إجتماعا لأعضائها الأحد 30 أكتوبر المقبل، بقاعة مركب الصناعة التقليدية بمدينة سلا.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، ان اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية، ستعقد إجتماعا لأعضائها الأحد 30 أكتوبر المقبل، بقاعة مركب الصناعة التقليدية بمدينة سلا.

وأضافت ذات المصادر، أن الإجتماع سيتدارس مضامين تقرير المكتب السياسي الذي سيتقدم به الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله، أمام أعضاء اللجنة المركزية، سيخصص بالأساس لتقديم تحليل الحزب ومواقفه بخصوص مختلف مراحل ومحطات المسلسل الذي أفضى إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب خلال اقتراع يوم سابع أكتوبر المنصرم، سواء تعلق الأمر بعملية التحضير لهذه الانتخابات ومجريات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وما تم إفرازه من نتائج".

وأوضحت ذات المصادر، أن إنعقاد الدورة المقبلة للجنة المركزية يأتي في ظروف صعبة يمر بها الحزب، بعد نكسة المقاعد البرلمانية التي فاز بها حزب الكتاب في الإنتخابات التشريعية السابقة، حيث خسر 6 مقاعد في مجلس النواب مقارنة مع النتائج التي حصل عليها في إنتخابات سنة 2011.



وجاء الإعلان عن إنعقاد دورة اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة تقريرية، عقب إجتماع للمكتب السياسي الإثنين الماضي بالمقر المركزي للحزب.





