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اتهامات ببيع الماستر في الكلية المتعددة التخصصات بتطوان بـ 5 ملايين سنتيم والعميد ينفي
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 17:31 اتهامات ببيع الماستر في الكلية المتعددة التخصصات بتطوان بـ 5 ملايين سنتيم والعميد ينفي | مجتمع
اتهامات ببيع الماستر في الكلية المتعددة التخصصات بتطوان بـ 5 ملايين سنتيم والعميد ينفي
نفى محمد فارس عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان في تصريح لـ ''شوف تيفي'' ماراج حول بيع نجاج لبعض الطلبة في سلك الماستر بدفع مبالغ خيالية تتراوح بين 5 و9 ملايين، وقال فارس ''فليأتوا بالدليل على

شوف تيفي

نفى محمد فارس عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان في تصريح لـ "شوف تيفي" ماراج حول بيع نجاج لبعض الطلبة في سلك الماستر بدفع مبالغ خيالية تتراوح بين 5 و9 ملايين، وقال فارس "فليأتوا بالدليل على اتهاماتهم، وسأفتح على الفور تحقيقا في النيابة العامة، ولا يقولوا لي "سمعنا وقالوا لينا بلي الماستر كيتباع" فليقدموا حالة واحدة ولن نكتفي بطرحها أمام المجلس التأديبي بل سنعرضها أمام القضاء"، وأضاف "الطلبة الذين اجتازوا الامتحان ورسبوا وكان لديهم أدنى شك، نقوم باستدعائهم ونقدم أمامهم ورقة الامتحان ليتأكدوا من النتيجة".

وأما عن الوقفة التي دعت إليها جمعيات طلابية وحقوقية اليوم، الحمد لله الدراسة استمرت على أحسن ما يرام ولم تفتح ولو حلقية واحدة في رحاب الكلية". ويأتي كلام العميد، بعد اتهامات وجهت إليه من طرف بعض الطلبة والحقوقيين بالتدخل في امتحانات الطلبة، حيث أكد محمد ساسي رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب أن "الفساد طبع سلك الماستر في الكلية المتعددة التخصصات في تطوان، من قبيل عدم احترام المساطر المعمول بها، والزبونية والمحسوبية التي تفشت في سلك الماستر وإقصاء مجموعة من الطلبة من إجراء المباراة" وأضاف بنساسي "أن الماستر أصبح يباع في هذه الكلية بمبالغ خيالية، وأن العميد لايفتح أبوابه للتنظيمات الطلابية الجادة والمسؤولة، ويهين الجسم الطلابي بتغليب تنظيم على آخر، وابتزاز الأساتذة للطلبة عن طريق شراء الكتب"، وطالب بنساسي بلجنة وزارية لتقصي الحقائق في الكلية.

ومن جهته أكد سليمان ناصر الطالب في الكلية المتعددة التخصصات شعبة القانون في تصريح لـ "شوف تيفي" أن الكلية شهدت غياب الشفافية والوضوح وتكافئ الفرص فيما يخص الماستر، بحصول الأحزاب والأعوان على حصة الأسد في الماستر" وعند سؤاله عن البيع والشراء في الماستر قال سليمان "هنالك طلبة أكدوا أنهم اشتروا الماستر، لكن لانتوفر لحدود الآن على أي دليل مادي يؤكد عملية البيع والشراء"، وهي الاتهامات التي سبق ونفاها عميد الكلية.  

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اتهامات ببيع الماستر في الكلية المتعددة التخصصات بتطوان بـ 5 ملايين سنتيم والعميد ينفي

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