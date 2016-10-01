 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : هذا ما قرره الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد يوم السبت القادم بباريس | صحافة

عاجل : هذا ما قرره الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد يوم السبت القادم بباريس

جريمة هوليودية عابرة للحدود بالدار البيضاء بطلها رجل أعمال قطري.. خُطط لها في قطر وتونس وتم تنفيذها بالمغرب وهذه تفاصيلها المثيرة | حوادث و حقوق

جريمة هوليودية عابرة للحدود بالدار البيضاء بطلها رجل أعمال قطري.. خُطط لها في قطر وتونس وتم

مجموعة كوسومار تحقق نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي | اقتصاد

مجموعة كوسومار تحقق نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي

نتائج الإنتخابات تعجل بعقد إجتماع للجنة المركزية لحزب بنعبدالله.. | بوليتيك

نتائج الإنتخابات تعجل بعقد إجتماع للجنة المركزية لحزب بنعبدالله..

المصريون يستعدون لثورة الغلابة الشهر المقبل للإطاحة بالسيسي على شاكلة مبارك | بوليتيك

المصريون يستعدون ''لثورة الغلابة'' الشهر المقبل للإطاحة بالسيسي على شاكلة مبارك

اتهامات ببيع الماستر في الكلية المتعددة التخصصات بتطوان بـ 5 ملايين سنتيم والعميد ينفي | مجتمع

اتهامات ببيع الماستر في الكلية المتعددة التخصصات بتطوان بـ 5 ملايين سنتيم والعميد ينفي

بالفيديو.. صفاء وهناء في قلب مؤتمر كوب 22 | ثقافة و فنون

بالفيديو.. صفاء وهناء في قلب مؤتمر ''كوب 22''

بالصورة.. الفنانة أحلام تفاجىء الجميع بهذا التصريح غير المنتظر منها بخصوص سعد المجرد | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنانة أحلام تفاجىء الجميع بهذا التصريح غير المنتظر منها بخصوص سعد المجرد

رسميا : مرشحين اثنين في المؤتمر الإستثنائي لحزب الأحرار لخلافة صلاح الدين مزوار | بوليتيك

رسميا : مرشحين اثنين في المؤتمر الإستثنائي لحزب الأحرار لخلافة صلاح الدين مزوار

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بالفيديو.. صفاء وهناء في قلب مؤتمر ''كوب 22''
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 17:28 بالفيديو.. صفاء وهناء في قلب مؤتمر كوب 22 | ثقافة و فنون
بالفيديو.. صفاء وهناء في قلب مؤتمر ''كوب 22''
بمناسبة الحدث الكبير الذي ينظمه المغرب لأول مرة بمدينة مراكش ''كوب 22'' تستعد الفنانتين التوأم صفاء وهناء لإصدار أغنية وفيديو كليب بهذه المناسبة البيئية.

شوف تيفي: ع.س

بمناسبة الحدث الكبير الذي ينظمه المغرب لأول مرة بمدينة مراكش "كوب 22" تستعد الفنانتين التوأم صفاء وهناء لإصدار أغنية وفيديو كليب بهذه المناسبة البيئية.

وسجلت صفاء وهناء أغنية "الأرض مستقبلنا"وهي من كلمات التوأم وتوزيع الفنان حميد الداوسي، حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء من الكليب قبل بداية فعاليات المؤتمر العالمي "كوب 22"، والذي يخرجه رضوان مزيريرة.

جدير بالذكر أن هذه الأغنية قطعة توعوية تحسيسية للتعريف بهذا الحدث العالمي الذي يستضيفه المغرب لأول مرة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

التوأم صفاء وهناء كوب 22 المغرب مراكش فن البيئة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. الفنانة أحلام تفاجىء الجميع بهذا التصريح غير المنتظر منها بخصوص سعد المجرد | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنانة أحلام تفاجىء الجميع بهذا التصريح غير المنتظر منها بخصوص سعد المجرد

هاشتاغ سعد لمجرد تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا | ثقافة و فنون

''هاشتاغ سعد لمجرد'' تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا

بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد

بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول ظهور لوالدي سعد لمجرد نزهة الركراكي و البشير عبدو متوجها إلى فرنسا بعد اعتقال المعلم | بــووز
منذ 2 ساعات

أول ظهور لوالدي سعد لمجرد نزهة الركراكي و البشير عبدو متوجها إلى فرنسا بعد اعتقال ''المعلم''

هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب | تسجيلات صوتية

هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب

نسولو الناس: شوفو أشنو قالو لمغاربة على قضية اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: شوفو أشنو قالو لمغاربة على قضية اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا؟

مغربية محتجزة تبكي وتصور فيديو من داخل بيت السعودي وتناشد المغاربة من أجل الرجوع الى أرض الوطن | زووم

مغربية محتجزة تبكي وتصور فيديو من داخل بيت السعودي وتناشد المغاربة من أجل الرجوع الى أرض الوطن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : هذا ما قرره الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد يوم السبت القادم بباريس | صحافة
منذ 16 دقيقة

عاجل : هذا ما قرره الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد يوم السبت القادم بباريس

جريمة هوليودية عابرة للحدود بالدار البيضاء بطلها رجل أعمال قطري.. خُطط لها في قطر وتونس وتم تنفيذها بالمغرب وهذه تفاصيلها المثيرة | حوادث و حقوق

جريمة هوليودية عابرة للحدود بالدار البيضاء بطلها رجل أعمال قطري.. خُطط لها في قطر وتونس وتم

مجموعة كوسومار تحقق نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي | اقتصاد

مجموعة كوسومار تحقق نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي

نتائج الإنتخابات تعجل بعقد إجتماع للجنة المركزية لحزب بنعبدالله.. | بوليتيك

نتائج الإنتخابات تعجل بعقد إجتماع للجنة المركزية لحزب بنعبدالله..

﻿ ﻿
اليوم 13:39 GMT

عاجل: إطلاق سراح لمجرد في هذا التاريخ بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.