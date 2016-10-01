بالفيديو.. صفاء وهناء في قلب مؤتمر ''كوب 22''

بمناسبة الحدث الكبير الذي ينظمه المغرب لأول مرة بمدينة مراكش ''كوب 22'' تستعد الفنانتين التوأم صفاء وهناء لإصدار أغنية وفيديو كليب بهذه المناسبة البيئية.

شوف تيفي: ع.س

بمناسبة الحدث الكبير الذي ينظمه المغرب لأول مرة بمدينة مراكش "كوب 22" تستعد الفنانتين التوأم صفاء وهناء لإصدار أغنية وفيديو كليب بهذه المناسبة البيئية.

وسجلت صفاء وهناء أغنية "الأرض مستقبلنا"وهي من كلمات التوأم وتوزيع الفنان حميد الداوسي، حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء من الكليب قبل بداية فعاليات المؤتمر العالمي "كوب 22"، والذي يخرجه رضوان مزيريرة.

جدير بالذكر أن هذه الأغنية قطعة توعوية تحسيسية للتعريف بهذا الحدث العالمي الذي يستضيفه المغرب لأول مرة.