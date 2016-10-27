بالصورة.. الفنانة أحلام تفاجىء الجميع بهذا التصريح غير المنتظر منها بخصوص سعد المجرد

رغم المعاناة التي يمر منها الفنان سعد لمجرد بسبب اعتقاله على خلفية قضية اتهامه بمحاولة اغتصاب صديقته، إلا أن التضامن الواسع منذ مساء أمس الأربعاء فور ورود اعتقاله قد يشحن المعلم بشيء من التحلي

شوف تيفي

رغم المعاناة التي يمر منها الفنان سعد لمجرد بسبب اعتقاله على خلفية قضية اتهامه بمحاولة اغتصاب صديقته، إلا أن التضامن الواسع منذ مساء أمس الأربعاء فور ورود اعتقاله قد يشحن المعلم بشيء من التحلي بالصبر وانتظار الفرج.

آخر الملتحقين بكوكبة المتضامنين الفنانة الاماراتية،حيث قالت "الله يجازي كل مفتري يحيك المؤامرات والمصائب للناس" طالبة من أصدقائها على صفحتها بتأمين هذا الدعاء.

وأضافت أحلام "الله ينصرك ويفك أسرك وتبان الحقيقة الي حضرتي وكثار مثلي بيعرفوها أنك أنت سعد لمجرد النجم المغربي العربي النظيف وأنك بريء من التهمة المحاكة ضدك في باريس"، مشيرة إلى أن سعد له ملايين المعجبات من الفتيات اللواتي يحلمن بالبقاء معه وأنه لا يحتاج لاغتصاب فتاة، مؤكدة أن الحقيقة ستظهر عندما يتم الرجوع إلى كاميرات المراقبة.

جدير بالذكر أن هذه الحادثة عرفت تضامنا واسعا مع الفنان سعد لمجرد داخليا وخارجيا.