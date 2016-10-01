رسميا : مرشحين اثنين في المؤتمر الإستثنائي لحزب الأحرار لخلافة صلاح الدين مزوار

كشفت مصادر من داخل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن عضوين فقط بحزب التجمع الوطني للأحرار من وضعوا ترشيحهما لرئاسة الحزب في المدة الزمنية المحددة من قبل لجنة الترشيحات بالحزب.

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كشفت مصادر من داخل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن عضوين فقط بحزب التجمع الوطني للأحرار من وضعوا ترشيحهما لرئاسة الحزب في المدة الزمنية المحددة من قبل لجنة الترشيحات بالحزب.

وتابعت ذات المصادر، أن رشيد الساسي، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار أعاد تجربته السابقة مع صلاح الدين مزوار الرئيس الحالي المستقيل، حيث ترشح ضد عزيز أخنوش الأوفر حظا لخلافة مزوار في المنصب.

وأوضحت ذات المصادر، أن المكتب السياسي للحزب إقترح نقطة وحيدة للمؤتمر الإستثنائي المقرر السبت المقبل وهي إنتخاب رئيس جديد خلفا لصلاح الدين مزوار الذي قدم إستقالته.

وفي ذات السياق، ينتظر أن يهاتف رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، الربان الجديد لحزب الحمامة مباشرة بعد الإنتهاء من أشغال المؤتمر لتحديد موعد للتشاور حول الدخول للائتلاف الحكومي المرتقب.