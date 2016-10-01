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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

فتاة شابة تضع حدا لحياتها بطريقة مروعة بسكة للقطار في الدار البيضاء
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 16:55 فتاة شابة تضع حدا لحياتها بطريقة مروعة بسكة للقطار في الدار البيضاء | حوادث و حقوق
فتاة شابة تضع حدا لحياتها بطريقة مروعة بسكة للقطار في الدار البيضاء
وضعت فتاة شابة في العشرينيات حدا لحياتها بعد انتحارها بإلقاء نفسها في سكة قطار كان متوجها إلى محطة الوازيس بالدار البيضاء.

شوف تيفي

وضعت فتاة شابة في العشرينيات حدا لحياتها بعد انتحارها بإلقاء نفسها في سكة قطار كان متوجها إلى محطة الوازيس بالدار البيضاء.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الهالكة وقبل دهسها من طرف القطار، وقفت أمامه على السكة بطريقة مفاجئة ليحولها إلى أشلاء .

وبعد الحادث المروع، حلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقة بالوقاية المدنية الذين نظفوا مكان الحادثة ونقلوا الجثة إلى مستودع الأموات التابع لمقبرة الرحمة من أجل التشريح والتعرف على هوية الضحية.

أما من جانب الأمن فقد تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث والوصول إلى عائلة الهالكة.

 

 

 

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حوادث وحقوق قطار دهس فتاة شابة البيضاء شوف تيفي

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