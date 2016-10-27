بالصورة : شاطئ أكادير يلفظ جثة بشرية مشوهة

لفظ شاطئ ''تمراغت'' شمال مدينة أكادير صباح اليوم الخميس، هيكل جثة بشرية مشوهة بالكامل وبدون رأس الضحية.

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لفظ شاطئ "تمراغت" شمال مدينة أكادير صباح اليوم الخميس، هيكل جثة بشرية مشوهة بالكامل وبدون رأس الضحية.

وكشف شهود عيان أن الجثة لحقتها تشوهات كبيرة، أخفت المعالم التي ستدل على صاحبها من خلال الرؤية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن حيثيات واقعة الجثة وصاحبها تبقى رهينة بالأبحاث التقنية والعلمية التي ستخضع إليها ، حيث أن الخبرة الطبية هي التي ستكشف اللغز وصاحب الجثة.

هذا، وسارع رجال الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى الموقع الذي عثر فيه عن الجثة من طرف بعض المارة صبيحة اليوم الخميس.