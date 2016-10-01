''هاشتاغ سعد لمجرد'' تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا

غزت عبارة ''هاشتاغ سعد لمجرد'' مواقع التواصل الاجتماعي من فايسبوك وتويتر بعد ورود الأخبار عن اعتقال الفنان الظاهرة سعد لمجرد بتهمة محاولة الاغتصاب.

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غزت عبارة "هاشتاغ سعد لمجرد" مواقع التواصل الاجتماعي من فايسبوك وتويتر بعد ورود الأخبار عن اعتقال الفنان الظاهرة سعد لمجرد بتهمة محاولة الاغتصاب.

وأطلق نشطاء هذه المواقع حملات واسعة بسبب ما تعرض له لمجرد، والتي وصفوها بالمؤامرة المحبوكة ضد فنان نجح في صنع اسم له وسط أكبر النجوم في العالم العربي.

جدير بالذكر أن الصحافة العالمية تناولت خبر اعتقال لمجرد بكثافة، حيث قد يصبح الحفل المخصص تنظيمه بعد غذ السبت في خبر كان بسبب هذا المشكل الذي التصق بالمعلم.