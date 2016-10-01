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الأسر المغربية أصبحت تنفق أكثر من المتوسط وهاكيفاش
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 16:43 الأسر المغربية أصبحت تنفق أكثر من المتوسط وهاكيفاش | مجتمع
الأسر المغربية أصبحت تنفق أكثر من المتوسط وهاكيفاش
ارتفع مستوى معيشة الأسر بالمغرب إلى معدل سنوي بلغ في المتوسط 3,5 في المائة مابين 2001 و 2014، متنقلا من حوالي 8.300 درهم في السنة إلى مايناهز 15.900 درهم، حيث يفوق بقليل مستوى نفقات استهلاكها النهائي، حسب

شوف تيفي:


ارتفع مستوى معيشة الأسر بالمغرب إلى معدل سنوي بلغ في المتوسط 3,5 في المائة مابين 2001 و 2014، متنقلا من حوالي 8.300 درهم في السنة إلى مايناهز 15.900 درهم، حيث يفوق بقليل مستوى نفقات استهلاكها النهائي، حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر بالمغرب، المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط.
وذكر المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، خلال تقديمه أمس الأربعاء بالرباط، نتائج هذا البحث الوطني الذي غطى فترة 2013-2014، أن مستوى معيشة الأسر انتقل أيضا من 3,3 مابين 2001 و2007 إلى 3,6 مابين 2007 و2014، مؤكدا أن وتيرة هذا الارتفاع بلغت على التوالي 2,7 و 3,5 بالوسط الحضري و4,7 و 2,8 بالوسط القروي.

وأبرز الحليمي أنه"مع تطور مستوى المعيشة، تبين نفقات الأسر تطورا ملموسا في نموذج الاستهلاك في بعديه الغذائي وغير الغذائي".

وذكر المندوب السامي للتخطيط أنه وفق الحسابات الوطنية، انتقل متوسط الدخل الفردي في المغرب مابين 2001 و 2014 من حوالي 11.000 درهم إلى 19.000 درهم ، مسجلا بذلك نموا سنويا بلغ في المتوسط 5 في المائة.

وستمكن نتائج هذا البحث الذي شمل عينة تتكون من 16 ألف أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2013 ويونيو 2014 من إغناء معطيات سنة الأساس الجديدة 2014 للمحاسبة الوطنية والمصفوفة الاجتماعية التي تشكل مرجعا للتحاليل والتوقعات الاقتصادية.

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