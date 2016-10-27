بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد

شوف تيفي:ماريا جعدود
بعد مجموعة من النجوم المغاربة، عبر الفنان المغربي نعمان لحلو عن تضامنه الواسع مع الفنان المغربي سعد لمجرد على خلفية اعتقاله يوم أمس الأربعاء بفرنسا بتهمة الاغتصاب.
و كشف نعمان لحلو من خلال اتصال هاتفي مع "شوف تفي"، أن القضية مجرد مؤامرة تهدف إلى تشويه صورة الفنان المغربي(لمعلم) الذي بصم على نجاح كبير من خلال أعماله الفنية و سهراته الناجحة.
و توجه صاحب رائعة يا شفشاون برسالة مساندة إلى والدي لمجرد الفنانين نزهة الركراكي و البشير عبدو، معبرا لهما عن صدمته مما وقع مع للمجرد.
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