بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد

بعد مجموعة من النجوم المغاربة، عبر الفنان المغربي نعمان لحلو عن تضامنه الواسع مع الفنان المغربي سعد لمجرد على خلفية اعتقاله يوم أمس الأربعاء بفرنسا بتهمة الاغتصاب.

شوف تيفي:ماريا جعدود

بعد مجموعة من النجوم المغاربة، عبر الفنان المغربي نعمان لحلو عن تضامنه الواسع مع الفنان المغربي سعد لمجرد على خلفية اعتقاله يوم أمس الأربعاء بفرنسا بتهمة الاغتصاب.

و كشف نعمان لحلو من خلال اتصال هاتفي مع "شوف تفي"، أن القضية مجرد مؤامرة تهدف إلى تشويه صورة الفنان المغربي(لمعلم) الذي بصم على نجاح كبير من خلال أعماله الفنية و سهراته الناجحة.

و توجه صاحب رائعة يا شفشاون برسالة مساندة إلى والدي لمجرد الفنانين نزهة الركراكي و البشير عبدو، معبرا لهما عن صدمته مما وقع مع للمجرد.