بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب

يبدو أن الفنان سعد لمجرد بقدر ما بنى له سنوات من المجد والنجاح بقدر ما يواجه نزولا صاروخيا لكل هذا الوقت من الكد والجهد لبناء اسم فني لمع في الداخل والخارج.

شوف تيفي

يبدو أن الفنان سعد لمجرد بقدر ما بنى له سنوات من المجد والنجاح بقدر ما يواجه نزولا صاروخيا لكل هذا الوقت من الكد والجهد لبناء اسم فني لمع في الداخل والخارج.

فالواقعة التي انتشرت بسرعة البرق عن إمكانية متابعة لمعلم بتهمة الاغتصاب، قد تؤدي به إلى 15 سنة سجنا نافذا إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب حسب المحامي المغربي سعد السهلي الذي قال في تصريح لـ"شوف تيفي" إن الفصل 222 من المادة 23 من القانون الجنائي الفرنسي تفيد أن إثبات تهمة الاغتصاب محددة في عقوبة 15 سنة سجنا نافذا نظرا لخطورة الفعل ولخطورة الفاعل، وأن العقوبة محددة وليس كما في القانون المغربي كـ (من - إلى).

وأضاف السهلي أن القانون الفرنسي مشدد في مثل هذه الأفعال وأنه صارم في اتخاذ مثل هذه الأحكام في هذه الحالة.