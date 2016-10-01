 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هاشتاغ سعد لمجرد تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا | ثقافة و فنون

''هاشتاغ سعد لمجرد'' تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا

الأسر المغربية أصبحت تنفق أكثر من المتوسط وهاكيفاش | مجتمع

الأسر المغربية أصبحت تنفق أكثر من المتوسط وهاكيفاش

بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد

بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب

البوليساريو تهدد بحمل السلاح تزامنا مع زيارة الملك محمد السادس لدول إفريقيا الشرقية | بوليتيك

البوليساريو تهدد بحمل السلاح تزامنا مع زيارة الملك محمد السادس لدول إفريقيا الشرقية

مثير.. اختفاء 7 أعضاء بعد فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة لغديرة بإقليم الجديدة | بوليتيك

مثير.. اختفاء 7 أعضاء بعد فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة لغديرة بإقليم الجديدة

لحظة القبض على شفار بأحد الأحياء | حوادث و حقوق

لحظة القبض على شفار بأحد الأحياء

الملك محمد السادس يغادر تنزانيا | بوليتيك

الملك محمد السادس يغادر تنزانيا

بالصورة..بعد اعتقال سعد المجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا هذا ما طلبته أسماء المنور من الإعلاميين و المغاربة | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد اعتقال سعد المجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا هذا ما طلبته أسماء المنور من الإعلاميين و

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 15:38 بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون
بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب
يبدو أن الفنان سعد لمجرد بقدر ما بنى له سنوات من المجد والنجاح بقدر ما يواجه نزولا صاروخيا لكل هذا الوقت من الكد والجهد لبناء اسم فني لمع في الداخل والخارج.

شوف تيفي

يبدو أن الفنان سعد لمجرد بقدر ما بنى له سنوات من المجد والنجاح بقدر ما يواجه نزولا صاروخيا لكل هذا الوقت من الكد والجهد لبناء اسم فني لمع في الداخل والخارج.

فالواقعة التي انتشرت بسرعة البرق عن إمكانية متابعة لمعلم بتهمة الاغتصاب، قد تؤدي به إلى 15 سنة سجنا نافذا إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب حسب المحامي المغربي سعد السهلي الذي قال في تصريح لـ"شوف تيفي" إن الفصل 222 من المادة 23 من القانون الجنائي الفرنسي تفيد أن إثبات تهمة الاغتصاب محددة في عقوبة 15 سنة سجنا نافذا نظرا لخطورة الفعل ولخطورة الفاعل، وأن العقوبة محددة وليس كما في القانون المغربي كـ (من - إلى).

وأضاف السهلي أن القانون الفرنسي مشدد في مثل هذه الأفعال وأنه صارم في اتخاذ مثل هذه الأحكام في هذه الحالة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سعد لمجرد اغتصاب القانون الجنائي الفرنسي لمعلم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هاشتاغ سعد لمجرد تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا | ثقافة و فنون

''هاشتاغ سعد لمجرد'' تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا

بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد

بالصورة..بعد اعتقال سعد المجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا هذا ما طلبته أسماء المنور من الإعلاميين و المغاربة | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد اعتقال سعد المجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا هذا ما طلبته أسماء المنور من الإعلاميين و المغاربة

اعتقال لمجرد..مؤامرة محبوكة بأيادي تحمل أكثر من جنسية..! | ثقافة و فنون

اعتقال لمجرد..مؤامرة محبوكة بأيادي تحمل أكثر من جنسية..!

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول ظهور لوالدي سعد لمجرد نزهة الركراكي و البشير عبدو متوجها إلى فرنسا بعد اعتقال المعلم | بــووز
منذ 37 دقيقة

أول ظهور لوالدي سعد لمجرد نزهة الركراكي و البشير عبدو متوجها إلى فرنسا بعد اعتقال ''المعلم''

هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب | تسجيلات صوتية

هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب

نسولو الناس: شوفو أشنو قالو لمغاربة على قضية اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: شوفو أشنو قالو لمغاربة على قضية اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا؟

مغربية محتجزة تبكي وتصور فيديو من داخل بيت السعودي وتناشد المغاربة من أجل الرجوع الى أرض الوطن | زووم

مغربية محتجزة تبكي وتصور فيديو من داخل بيت السعودي وتناشد المغاربة من أجل الرجوع الى أرض الوطن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هاشتاغ سعد لمجرد تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا | ثقافة و فنون
منذ 3 دقائق

''هاشتاغ سعد لمجرد'' تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا

الأسر المغربية أصبحت تنفق أكثر من المتوسط وهاكيفاش | مجتمع

الأسر المغربية أصبحت تنفق أكثر من المتوسط وهاكيفاش

بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو..هذا ما قاله نعمان لحلو عن قضية اعتقال سعد لمجرد

بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

بالفيديو..هذه هي العقوبة السجنية التي سيواجهها لمجرد إذا تبثث عليه تهمة الاغتصاب

﻿ ﻿
اليوم 13:39 GMT

عاجل: إطلاق سراح لمجرد في هذا التاريخ بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.