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بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 15:35 البوليساريو تهدد بحمل السلاح تزامنا مع زيارة الملك محمد السادس لدول إفريقيا الشرقية | بوليتيك
البوليساريو تهدد بحمل السلاح تزامنا مع زيارة الملك محمد السادس لدول إفريقيا الشرقية
هدد عبد القادر الطالب عمر، رئيس ما يسمى بحكومة ''الجمهورية الصحراوية الديموقراطية'' بالعودة لحمل السلاح والحرب ضد المغرب، بعد زيارة وكيل الأمم المتحدة لحفظ السلام للمنطقة، الذي ينتظر أن يقدم

شوف تيفي 


هدد عبد القادر الطالب عمر، رئيس ما يسمى بحكومة ''الجمهورية الصحراوية الديموقراطية'' بالعودة لحمل السلاح والحرب ضد المغرب، بعد زيارة وكيل الأمم المتحدة لحفظ السلام للمنطقة، الذي ينتظر أن يقدم تقريرا لنتائج زيارته لكل من المغرب ومخيمات تندوف.

وأعاد الطالب عمر تكرار نفس السيناريو الذي دأبت قيادة البوليساريو تكراره في كل مناسبة وهو التلويح بالحرب، خلال تصريح للرئيس الطالب عمر مع إحدى الجرائد الإسبانية، حيث إعترف من تخوفات تحركات الملك محمد السادس بشرق إفريقيا.

وجاءت دعوة القيادي في جبهة البوليساريو الإنفصالية، تزامنا مع زيارة الملك محمد السادس لدول شرق إفريقيا، حيث دفعت الزيارة رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة جنرال أقيل في فترة سابقة يسمى ''توفيق عمر''، الذي كان يشرف على المخابرات الجزائرية العاملة بإفريقيا.

ويرى العديد من المتتبعين أن التصريحات التي يطلقها قادة البوليساريو في الآونة الأخيرة، هدفها الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة لينحاز إلى موقف البوليساريو.

 

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اليوم 13:39 GMT

عاجل: إطلاق سراح لمجرد في هذا التاريخ بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

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