مثير.. اختفاء 7 أعضاء بعد فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة لغديرة بإقليم الجديدة

أرخت حمى الانتخابات بضلالها على جماعة ''لغديرة'' بـ ''البير الجديد''، إقليم الجديدة، بعدما اختفى فجأة عدد من أعضاء مكتبها المسير مباشرة بعد فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد للجماعة، يعوض رئيسها السابق

شوف تيفي: يونس أباعلي



أرخت حمى الانتخابات بضلالها على جماعة "لغديرة" بـ "البير الجديد"، إقليم الجديدة، بعدما اختفى فجأة عدد من أعضاء مكتبها المسير مباشرة بعد فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد للجماعة، يعوض رئيسها السابق الذي كان قد اعتقل منذ سابع أبريل الماضي بتهمة الاختلاس والتزوير.

وذكر مصدر موثوق من داخل الجماعة لشوف تيفي، أنه بعد فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة لغديرة، وذلك انطلاقا من اليوم الخميس إلى غاية 8 نونبر المقبل، تفاجأ المكتب المسير للجماعة بغياب سبعة أعضاء، ينتمون لحزب الاستقلال الذي يسير الجماعة، عن الأنظار بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، رفقة عضو آخر ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وقال المصدر ذاته، إن هذا الغياب يشكل منحى جديدا في انتخاب الرئيس الجديد، على اعتبار أن الأعضاء الغائبين يشكلون الأغلبية في مكتب الجماعة، وهو ما جعل حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان وراء تحريك الدعوة ضد الرئيس السابق، صاحب الأغلبية الآن في المكتب المسير.