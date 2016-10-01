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لحظة القبض على شفار بأحد الأحياء
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 15:25 لحظة القبض على شفار بأحد الأحياء | حوادث و حقوق
لحظة القبض على شفار بأحد الأحياء
لحظة القبض على شفار بأحد الأحياء

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لحظة القبض على شفار بأحد الأحياء

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اليوم 13:39 GMT

عاجل: إطلاق سراح لمجرد في هذا التاريخ بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

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