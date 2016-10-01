الملك محمد السادس يغادر تنزانيا

غادر الملك محمد السادس عاصمة جمهورية تنزانيا دار السلام، بعد زيارة رسمية إستغرقت أياما قادما من جمهورية رواندا.

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غادر الملك محمد السادس عاصمة جمهورية تنزانيا دار السلام، بعد زيارة رسمية إستغرقت أياما قادما من جمهورية رواندا.

وكان في وداع الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل بعد ظهر اليوم الخميس رئيس جمهورية تنزانيا جون بومبي ماغوفولي بمطار جوليوس نيريري الدولي.





