بالصورة..بعد اعتقال سعد المجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا هذا ما طلبته أسماء المنور من الإعلاميين و المغاربة

كباقي الفنانين المغاربة، عبرت الفنانة المغربية أسماء لمنور التي تتواجد حاليا بدبي، عن تضامنها الكبير مع صديقها سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس.

شوف تيفي:

كباقي الفنانين المغاربة، عبرت الفنانة المغربية أسماء لمنور التي تتواجد حاليا بدبي، عن تضامنها الكبير مع صديقها سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس.

و نشرت لمنور التي تجمعها صداقة قوية بسعد، صورة تجمعها بلمعلم طالبت من خلالها الجماهير و الإعلاميين بالوقوف مع سعد في هذه القضية حيث قالت:'' طلبي للإعلاميين والجمهور المتهجمين على سعد المجرد_ولد بلادي أخي وصديقي-أن يتريثوا في الحكم على الأقل احترموا قرينة البراءة لان هناك ما يدعو للشك في هذه القضية.حتى الصورة السينمائية بريئة.على العموم نسأل العلي القدير أن يفرج على أخينا في هذا المصاب الجلل.يا رب يوقف معاه ويظهر الحق.ويصبر والديه.دابا الي كيبغيه يدعيلو من قلب قلبو وصافي يزيح هاذ الغمة والي بغا ليه الشر اللهم اجعل كيده في نحره.''

وتفاعلت جماهير أسماء، مع منشورها حيث عبروا عن تضامنهم مع المجرد معتبرين أن القضية ملفقة من أعدائه الذين يقومون بالحقد عليه لأنه أصبح من أشهر الأسماء الفنية في الساحة الفنية العربية.

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