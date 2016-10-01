عاجل: إطلاق سراح لمجرد في هذا التاريخ بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الشرطة الفرنسية ستطلق سراح لمجرد مباشرة بعد استكمال التحقيقات.

شوف تيفي: م غ

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الشرطة الفرنسية ستطلق سراح لمجرد مباشرة بعد استكمال التحقيقات.

و كشفت مصادرنا المطلعة على حيثيات القضية، والقريبة من سعد أنه من المنتظر إخلاء سبيله صباح يوم غد الجمعة.

و كشفت ذات المصادر ،أن مجموعة من الفاعلين كلفوا 4 محاميين للدفاع عن سعد بهدف حصوله على براءته.

و يوجد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي بفرنسا منذ يوم أمس الأربعاء، بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.