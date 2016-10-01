عاجل: إطلاق سراح لمجرد في هذا التاريخ بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

شوف تيفي: م غ
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الشرطة الفرنسية ستطلق سراح لمجرد مباشرة بعد استكمال التحقيقات.
و كشفت مصادرنا المطلعة على حيثيات القضية، والقريبة من سعد أنه من المنتظر إخلاء سبيله صباح يوم غد الجمعة.
و كشفت ذات المصادر ،أن مجموعة من الفاعلين كلفوا 4 محاميين للدفاع عن سعد بهدف حصوله على براءته.
و يوجد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي بفرنسا منذ يوم أمس الأربعاء، بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.
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