حجز 1690 علبة سجائر مهربة، وها أشنو وقع لمولاها

ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة التشارك بتنسيق مع فرقة التطهير التابعة لمنطقة البرنوصي القبض على شخص وبحوزته 1690 علبة سجائر مهربة.

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ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة التشارك بتنسيق مع فرقة التطهير التابعة لمنطقة البرنوصي القبض على شخص وبحوزته 1690 علبة سجائر مهربة.

وأسفرت عملية مداهمة لمنزل الشخص المذكور الذي يبلغ من العمر 54 سنة ويقطن بحي مولاي رشيد،حسب مصدر أمني عن حجز كمية علب السجائر التي وصلت إلى 1690 علبة، حيث تبين من خلال التحقيق أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية من أجل السرقة والعنف والاتجار في المخدرات.

هذا وقد ذكر المصدر ذاته أن الموقوف اعترف بالمنسوب إليه وتمت إحالته على النيابة المختصة بتهمة الاتجار في السجائر المهربة.