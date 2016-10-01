مغادرة جماعية للأطر التي إستقدمها وزراء حكومة بن كيران للعمل في الدواوين

كشفت مصادر مطلعة، أن العشرات من الأطر التي إستقدمها وزراء حكومة عبد الإله بن كيران الأولى الذين تم إعفاؤهم مؤخرا خوفا من حالة التنافي بين المنصبين الحكومي والبرلماني، غادروا مكاتبهم بعد إشعارهم

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كشفت مصادر مطلعة، أن العشرات من الأطر التي إستقدمها وزراء حكومة عبد الإله بن كيران الأولى الذين تم إعفاؤهم مؤخرا خوفا من حالة التنافي بين المنصبين الحكومي والبرلماني، غادروا مكاتبهم بعد إشعارهم بتوقيف تعويضاتهم منذ 21 أكتوبر من الشهر الجاري.

وقالت ذات المصادر، أن الخازن العام للمملكة قام بتوقيف التعويضات التي يحصلون عليها جراء عملهم بدواوين الوزراء المعفيين من الحكومة، إنطلاقا من تاريخ 21 أكتوبر.

من جهة ثانية، قال مصدر حكومي رفض الكشف عن إسمه، إن الحكومة إستجابت للدعوات المطالبة بوقف التعويضات السمينة التي تحصل عليها الأطر التي تم إستقدامها من طرف الوزراء السابقين بحكومة بن كيران، حيث أضافت ذات المصدر، أن مغادرة الأطر للدواوين كانت منتظرة منذ الإنتخابات التشريعية الأخيرة، لأن الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال وليس لإتخاذ القرارات.