عاجل: البشير عبدو يطير إلى فرنسا بعد اعتقال ابنه سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

علمت شوف تيفي''،أن والد الفنان المغربي سعد لمجرد ،البشير عبدو، سيغادر في هذه اللحظات مدينة الرباط في اتجاه فرنسا.

شوف تيفي:م غ

علمت شوف تيفي''،أن والد الفنان المغربي سعد لمجرد ،البشير عبدو، سيغادر في هذه اللحظات مدينة الرباط في اتجاه فرنسا.

و قال البشير عبدو في تصريح خص به ''شوف تيفي''، إنه لا يتوفر على معلومات كافية للإدلاء بأي تفاصيل مؤكدا أن همه الأول، هو السفر إلى فرنسا للقاء ابنه و الاطلاع على حيثيات القضية.

و سنعود لكم بتفاصيل سفر البشير عبدو إلى فرنسا قبل قليل