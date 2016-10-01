عاجل: البشير عبدو يطير إلى فرنسا بعد اعتقال ابنه سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

شوف تيفي:م غ
علمت شوف تيفي''،أن والد الفنان المغربي سعد لمجرد ،البشير عبدو، سيغادر في هذه اللحظات مدينة الرباط في اتجاه فرنسا.
و قال البشير عبدو في تصريح خص به ''شوف تيفي''، إنه لا يتوفر على معلومات كافية للإدلاء بأي تفاصيل مؤكدا أن همه الأول، هو السفر إلى فرنسا للقاء ابنه و الاطلاع على حيثيات القضية.
و سنعود لكم بتفاصيل سفر البشير عبدو إلى فرنسا قبل قليل
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