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بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 12:35 بالصورة: هكذا كانت ردة فعل الفنان حاتم عمور بعد اعتقال سعد لمجرد و هذا ما قام به | مجتمع
بالصورة: هكذا كانت ردة فعل الفنان حاتم عمور بعد اعتقال سعد لمجرد و هذا ما قام به
ككل الأصدقاء الذين يعبرون عن تضامنهم في المحن ، ساند الفنان المغربي حاتم عمور،زميله سعد لمجرد بعد اعتقاله، حيث أطلق حملة تحت عنوان ''كلنا مع ابن بلادنا سعد لمجرد''.

شوف تيفي:م غ

ككل الأصدقاء الذين يعبرون عن تضامنهم في المحن ، ساند الفنان المغربي حاتم عمور،زميله سعد لمجرد بعد اعتقاله، حيث أطلق حملة تحت عنوان ''كلنا مع ابن بلادنا سعد لمجرد''.

و نشر قبل ساعات من اليوم الخميس، حاتم عمور، صورة لمجرد مع العلم المغربي، عبر حسابه الخاص بالفايسبوك،مطالبا جميع الفنانين و المغاربة مساندة لمجرد حتى يتم الافراج عنه.

و كان لمعلم قد اعتقل من طرف الشرطة الفرنسية بهد اتهامات وجهتها له فتاة فرنسية تقول إنه اغتصبها.

و كان سعد لمجرد يتواجد بعاصمة الأنوار استعدادا للحفل الخاص الذي كان منتظرا أن يحييه يوم السبت 29 أكتوبر الجاري.

هكذا كانت ردة فعل الفنان حاتم عمور بعد اعتقال سعد لمجرد و هذا ما قام به

 

 

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