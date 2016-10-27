بالصورة: هكذا كانت ردة فعل الفنان حاتم عمور بعد اعتقال سعد لمجرد و هذا ما قام به

ككل الأصدقاء الذين يعبرون عن تضامنهم في المحن ، ساند الفنان المغربي حاتم عمور،زميله سعد لمجرد بعد اعتقاله، حيث أطلق حملة تحت عنوان ''كلنا مع ابن بلادنا سعد لمجرد''.

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ككل الأصدقاء الذين يعبرون عن تضامنهم في المحن ، ساند الفنان المغربي حاتم عمور،زميله سعد لمجرد بعد اعتقاله، حيث أطلق حملة تحت عنوان ''كلنا مع ابن بلادنا سعد لمجرد''.

و نشر قبل ساعات من اليوم الخميس، حاتم عمور، صورة لمجرد مع العلم المغربي، عبر حسابه الخاص بالفايسبوك،مطالبا جميع الفنانين و المغاربة مساندة لمجرد حتى يتم الافراج عنه.

و كان لمعلم قد اعتقل من طرف الشرطة الفرنسية بهد اتهامات وجهتها له فتاة فرنسية تقول إنه اغتصبها.

و كان سعد لمجرد يتواجد بعاصمة الأنوار استعدادا للحفل الخاص الذي كان منتظرا أن يحييه يوم السبت 29 أكتوبر الجاري.