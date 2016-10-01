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جوج شفارا في قبضة أمن المحمدية.. وها أشنو دارو
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 12:16 جوج شفارا في قبضة أمن المحمدية.. وها أشنو دارو | حوادث و حقوق
جوج شفارا في قبضة أمن المحمدية.. وها أشنو دارو
تمكنت مصالح أمن المحمدية من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 26 و 19 سنة، من ذوي السوابق العدلية، وذلك من أجل السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية مشكوك في مصدرها.

شوف تيفي

تمكنت مصالح أمن المحمدية من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 26 و 19 سنة، من ذوي السوابق العدلية، وذلك من أجل السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية مشكوك في مصدرها.
وأوقفت المصالح الأمنية بالمنطقة المذكورة الشخصين بشارع سبتة في اتجاه اللويزية في حالة تلبس بحيازة هاتفين نقالين وسلاح أبيض عبارة عن مدية من الحجم الكبير استعملاها في تهديد ضحيتهما التي سلباها حقيبة نسائية على مستوى حي لاكولين.
من خلال البحث الأولي فقد تبين على أن الضحية البالغة من العمر 21 سنة، استوقفها شخصان كانا على متن دراجة نارية نوع Honda SH، قبل أن يهدداها تحت وطأة السلاح الأبيض ويسلباها حقيبتها، بحيث تلقت المصالح الأمنية إشعارا في الموضوع تمكنت على إثره من إيقاف الفاعلين وهما في حالة تلبس بحيازة الأشياء المسروقة والسلاح الأبيض.
البحث مع المشتبه فيهما أسفر عن اعترافهما بالمنسوب إليهما، وقد أحيلا على العدالة من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض باستعمال دراجة نارية لا تتوفر على وثائق ومشكوك في مصدرها.

 

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سرقة دراجة نارية سلاح أمن المحمدية

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