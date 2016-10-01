وفاة كهربائي بإمنتانوت بسبب عاصفة مطرية مفاجئة

قالت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن تقنيا في الكهرباء، لقي مصرعه بجماعة ''متوكة'' بإمنتانوت، بعد سقوطه من أعلى عمود كهربائي بفعل صعقة كهربائية، تسببت فيها عاصفة مطرية مباغثة.

شوف تيفي



قالت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن تقنيا في الكهرباء، لقي مصرعه بجماعة ''متوكة'' بإمنتانوت، بعد سقوطه من أعلى عمود كهربائي بفعل صعقة كهربائية، تسببت فيها عاصفة مطرية مباغثة.

وأوضحت ذات المصادر، أن الضحية صعد إلى العمود الكهربائي مساء أمس الأربعاء، لإصلاح أعطاب به بعد إنقطاع التيار الكهرباء عن أحد الدواوير، حيث بمجرد صعود التقني العمود والبدء في إصلاحه حتى باغتثه عاصفة مطرية قوية مصحوبة بالرعد والبرق عجلت بإصابته بصعقة كهربائية قبل هبوطه من العمود.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية سقط على الأرض جثة هامدة، حيث حضرت السلطات المختصة إلى عين المكان بمجرد وقوع الحادث، ليتم إستدعاء سيارة نقل الأموات مباشرة نحو مستشفى مراكش من أجل إجراء تشريح طبي للضحية.