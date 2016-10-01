بالفيديو..بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا..رسالة مؤثرة من نزهة لكراكي للمغاربة.. ''دعيو ليا مع ولدي ''

كشفت والدة الفنان المغربي سعد لمجرد، نزهة اركراكي أنها تتابع عن كثب وكجميع المغاربة موضوع اعتقال ابنها بفرنسا موجهة رسالة مؤثرة لجميع المغاربة بالدعاء لابنها:''دعيو ليا مع ولدي..''.

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كشفت والدة الفنان المغربي سعد لمجرد، نزهة اركراكي أنها تتابع عن كثب وكجميع المغاربة موضوع اعتقال ابنها بفرنسا موجهة رسالة مؤثرة لجميع المغاربة بالدعاء لابنها:''دعيو ليا مع ولدي..''.

وقالت قيدومة المسرح المغربي، إنه تعذر عليها السفر إلى فرنسا بسبب مرضها، مضيفة ''الناس لي مع ولدي قايمين بالواجب و الله معاه''.

و عن جديد القضية أفادت والدة لمعلم أنها تتابع الموضوع عبر وسائل الاعلام، متحفظة عن البوح بأية معلومة.

من جانبنا اتصلنا مجددا بالبشير عبدو لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

و قبل اعتقاله كان سعد لمجرد يتواجد بعاصمة الأنوار استعدادا للحفل الخاص الذي كان منتظرا أن يحييه يوم السبت 29 أكتوبر الجاري.





