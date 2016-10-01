تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها و ها كيفاش هربات من الفندق

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بفرنسا على خلفية اتهامات مباشرة باغتصابه فتاة فرنسية، كشف عامل داخل الفندق الذي شهد أطوار هذه الفضيحة (شارلوت شوزيليزيه)، أنه شاهد في الصباح الباكر

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في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بفرنسا على خلفية اتهامات مباشرة باغتصابه فتاة فرنسية، كشف عامل داخل الفندق الذي شهد أطوار هذه الفضيحة (شارلوت شوزيليزيه)، أنه شاهد في الصباح الباكر الفتاة المشتكية وهي تغادر الفندق مسرعة بملابسها الداخلية فقط.

جاء ذلك على لسان مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، حيث غرد على التويتر كما صرح له شقيقه العامل بذات الفندق أن الفتاة احتمت بموظف فرنسي بعد محاولة الاغتصاب ليتصل الأخير بالشرطة التي حضرت حينها واعتقلت لمجرد.

و يوجد منذ ليلة أمس الأربعاء لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب هذه التهمة.



