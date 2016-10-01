 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة: هكذا كانت ردة فعل الفنان حاتم عمور بعد اعتقال سعد لمجرد و هذا ما قام به | مجتمع

بالصورة: هكذا كانت ردة فعل الفنان حاتم عمور بعد اعتقال سعد لمجرد و هذا ما قام به

جوج شفارا في قبضة أمن المحمدية.. وها أشنو دارو | حوادث و حقوق

جوج شفارا في قبضة أمن المحمدية.. وها أشنو دارو

وفاة كهربائي بإمنتانوت بسبب عاصفة مطرية مفاجئة | حوادث و حقوق

وفاة كهربائي بإمنتانوت بسبب عاصفة مطرية مفاجئة

بالفيديو..بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا..رسالة مؤثرة من نزهة لكراكي للمغاربة.. دعيو ليا مع ولدي | ثقافة و فنون

بالفيديو..بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا..رسالة مؤثرة من نزهة لكراكي للمغاربة.. ''دعيو ليا مع

تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها و ها كيفاش هربات من الفندق | ثقافة و فنون

تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها و ها كيفاش هربات من الفندق

انفراد: شوفو الحسن الثاني كيفاش كيعلَّم الملك حسين يستعمل السلاح.. مشهد مدايرش | بوليتيك

انفراد: شوفو الحسن الثاني كيفاش كيعلَّم الملك حسين يستعمل السلاح.. مشهد مدايرش

مثير..متسلقة العمود الكهربائي اشتغلت مع مخرج مغربي مشهور وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير..متسلقة العمود الكهربائي اشتغلت مع مخرج مغربي مشهور وهذه هي التفاصيل

إنتاج التمور بالمغرب يحقق مستوى قياسيا بـ128 ألف طن برسم 2016 | اقتصاد

إنتاج التمور بالمغرب يحقق مستوى قياسيا بـ128 ألف طن برسم 2016

تضامن واسع وسط الفايسبوكيين المغاربة مع سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب‎ | ثقافة و فنون

تضامن واسع وسط الفايسبوكيين المغاربة مع سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب‎

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها و ها كيفاش هربات من الفندق
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 10:57 تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها و ها كيفاش هربات من الفندق | ثقافة و فنون
تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها و ها كيفاش هربات من الفندق
في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بفرنسا على خلفية اتهامات مباشرة باغتصابه فتاة فرنسية، كشف عامل داخل الفندق الذي شهد أطوار هذه الفضيحة (شارلوت شوزيليزيه)، أنه شاهد في الصباح الباكر

شوف تيفي:
في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بفرنسا على خلفية اتهامات مباشرة باغتصابه فتاة فرنسية، كشف عامل داخل الفندق الذي شهد أطوار هذه الفضيحة (شارلوت شوزيليزيه)، أنه شاهد في الصباح الباكر الفتاة المشتكية وهي تغادر الفندق مسرعة بملابسها الداخلية فقط.
جاء ذلك على لسان مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، حيث غرد على التويتر كما صرح له شقيقه العامل بذات الفندق أن الفتاة احتمت بموظف فرنسي بعد محاولة الاغتصاب ليتصل الأخير بالشرطة التي حضرت حينها واعتقلت لمجرد.
و يوجد منذ ليلة أمس الأربعاء لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب هذه التهمة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اغتصاب هربات التويتر فرنسا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا..رسالة مؤثرة من نزهة لكراكي للمغاربة.. دعيو ليا مع ولدي | ثقافة و فنون

بالفيديو..بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا..رسالة مؤثرة من نزهة لكراكي للمغاربة.. ''دعيو ليا مع ولدي ''

تضامن واسع وسط الفايسبوكيين المغاربة مع سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب‎ | ثقافة و فنون

تضامن واسع وسط الفايسبوكيين المغاربة مع سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب‎

شاهدوا ماذا وقع لسعد لمجرد بمطار باريس في فرنسا قبل اعتقاله بتهمة التحرش | ثقافة و فنون

شاهدوا ماذا وقع لسعد لمجرد بمطار باريس في فرنسا قبل اعتقاله بتهمة التحرش

عاجل: السفارة المغربية بباريس تدخل على الخط في قضية لمجرد من أجل الإفراج عنه بكفالة وشخصيات مغربية وفرنسية تتابع قضيته بقلق كبير | ثقافة و فنون

عاجل: السفارة المغربية بباريس تدخل على الخط في قضية لمجرد من أجل الإفراج عنه بكفالة وشخصيات مغربية وفرنسية تتابع قضيته بقلق كبير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح من أمام منزل سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب..هاذي مؤامرة ومالو يشدوه كان هاز عليها فردي | بــووز
منذ 16 دقيقة

تصريح من أمام منزل سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب..هاذي مؤامرة ومالو يشدوه كان هاز عليها فردي

تفاصيل جديدة حول المسن الذي عثر على جثته متحللة بالهراويين(فيديو) | بــووز

تفاصيل جديدة حول المسن الذي عثر على جثته متحللة بالهراويين(فيديو)

تمرينات رياضية يومية للنساء فقط | زووم

تمرينات رياضية يومية للنساء فقط

هذا هو الفندق الذي اعتقل فيه سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب | زووم

هذا هو الفندق الذي اعتقل فيه سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة: هكذا كانت ردة فعل الفنان حاتم عمور بعد اعتقال سعد لمجرد و هذا ما قام به | مجتمع
منذ 10 دقائق

بالصورة: هكذا كانت ردة فعل الفنان حاتم عمور بعد اعتقال سعد لمجرد و هذا ما قام به

جوج شفارا في قبضة أمن المحمدية.. وها أشنو دارو | حوادث و حقوق

جوج شفارا في قبضة أمن المحمدية.. وها أشنو دارو

وفاة كهربائي بإمنتانوت بسبب عاصفة مطرية مفاجئة | حوادث و حقوق

وفاة كهربائي بإمنتانوت بسبب عاصفة مطرية مفاجئة

بالفيديو..بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا..رسالة مؤثرة من نزهة لكراكي للمغاربة.. دعيو ليا مع ولدي | ثقافة و فنون

بالفيديو..بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا..رسالة مؤثرة من نزهة لكراكي للمغاربة.. ''دعيو ليا مع

﻿ ﻿
اليوم 08:22 GMT

عاجل: السفارة المغربية بباريس تدخل على الخط في قضية لمجرد من أجل الإفراج عنه بكفالة وشخصيات مغربية وفرنسية تتابع قضيته بقلق كبير

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.