انفراد: شوفو الحسن الثاني كيفاش كيعلَّم الملك حسين يستعمل السلاح.. مشهد مدايرش

في هذه الصورة التي تنفرد ''شوف تيفي'' بنشرها لأول مرة، يبدو الملكين الراحلين، الحسن والحسين، مستمتعان برحلة صيد في المغرب.. لكن اللافت للانتباه في هذه الصورة، هو أن الحسن الثاني يعلم الملك الأردني

شوف تيفي



في هذه الصورة التي تنفرد ''شوف تيفي'' بنشرها لأول مرة، يبدو الملكين الراحلين، الحسن والحسين، مستمتعان برحلة صيد في المغرب.. لكن اللافت للانتباه في هذه الصورة، هو أن الحسن الثاني يعلم الملك الأردني الحسين بن طلال كيف يستعمل السلاح، حتى يقتنص بشكل جيد الغزلان والخنزير البري..