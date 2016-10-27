مثير..متسلقة العمود الكهربائي اشتغلت مع مخرج مغربي مشهور وهذه هي التفاصيل

قالت''جهاد'' متسلقة العمود الكهربائي الشهيرة التي عرفت قضية محاولة انتحارها الكثير من الجدل أنها اشتغلت مع المخرج شفيق السحيمي المتواجد حاليا بفرنسا وذلك بمدينة ميدلت، حيث أقرت المتحدثة في فيديو

شوف تيفي

قالت''جهاد" متسلقة العمود الكهربائي الشهيرة التي عرفت قضية محاولة انتحارها الكثير من الجدل أنها اشتغلت مع المخرج شفيق السحيمي المتواجد حاليا بفرنسا وذلك بمدينة ميدلت، حيث أقرت المتحدثة في فيديو نشر على موقع اليوتوب أنها انتقلت إلى ميدلت من أجل مشاركة المخرج السحيمي في أحد الأعمال التي كان يصورها آنذاك.

وأضافت أنها بقيت في ميدلت لمدة أربعة أيام، قبل أن تعود لمدينة أكادير من أجل استكمال تفاصيل قضيتها التي جمعتها بمغتصبها.



