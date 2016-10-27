تضامن واسع وسط الفايسبوكيين المغاربة مع سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب‎

''كلنا معك'' ،''قلب واحد مع لمعلم'' ،''البراءة لسعد لمجرد''، عبارات من بين مجموعة من الرسائل التضامنية مع الفنان المغربي سعد لمجرد على لسان مجموعة من المغاربة رواد العالم الأزرق.

شوف تيفي

"كلنا معك" ،"قلب واحد مع لمعلم" ،"البراءة لسعد لمجرد"، عبارات من بين مجموعة من الرسائل التضامنية مع الفنان المغربي سعد لمجرد على لسان مجموعة من المغاربة رواد العالم الأزرق.

ووجهت الجماهير المغربية العاشقة لسعد لمجرد صباح اليوم الخميس، رسائل تضامن لسعد الذي تم اعتقاله يوم أمس الأربعاء على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة فرنسية تتهمه فيها باغتصابها.

و قد جرى اعتقال لمجرد من داخل غرفة الفندق الذي كان يقيم فيه بباريس استعدادا للحفل الذي كان من المنتظر أن يحييه يوم السبت بقصر المؤتمرات بفرنسا.

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