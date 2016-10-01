إستنفار بمدينة السمارة بعد سقوط المنازل جراء التساقطات المطرية

كشفت مصادر محلية، عن إنهيار عدد كبير من المنازل الطينية بمخيم الوحدة بمدينة السمارة، جراء التساقطات المطرية التي تعرفها المدينة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

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كشفت مصادر محلية، عن إنهيار عدد كبير من المنازل الطينية بمخيم الوحدة بمدينة السمارة، جراء التساقطات المطرية التي تعرفها المدينة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ونفت ذات المصادر، وجود وفيات كما روج له في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، لكن جدران وأسقف بعض المنازل قد هوت نتيجة تسرب الأمطار إليها، لكونها بنيت أساسا من الطين.

وأضافت ذات المصادر، أن ساكنة مخيم الوحدة أو ما يعرف بمدينة السمارة''بحي الربيب" تعرض لأضرار كبيرة جراء التساقطات المطرية، حيث أفرغت عائلات بأسرها المنازل ولجأت إلى أقارب لها، فيما عائلات أخرى نزحت لأحياء أكثر أمنا.

هذا، وقالت ذات المصادر أن السلطات بمدينة السمارة أعلنت حالة إستنفار منذ بداية الأمطار العاصفية الثلاثاء الماضي، حيث جندت جميع مصالحها تحسبا لما هو أسوأ خاصة أن بعض الأحياء بالمدينة نظمت وقفة إحتجاجية مطالبة برفع الأضرار الطبيعية التي أصابت جراء التساقطات المطرية الأخيرة.