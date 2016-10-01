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عاجل: السفارة المغربية بباريس تدخل على الخط في قضية لمجرد من أجل الإفراج عنه بكفالة وشخصيات مغربية وفرنسية تتابع قضيته بقلق كبير
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 08:22 عاجل: السفارة المغربية بباريس تدخل على الخط في قضية لمجرد من أجل الإفراج عنه بكفالة وشخصيات مغربية وفرنسية تتابع قضيته بقلق كبير | ثقافة و فنون
عاجل: السفارة المغربية بباريس تدخل على الخط في قضية لمجرد من أجل الإفراج عنه بكفالة وشخصيات مغربية وفرنسية تتابع قضيته بقلق كبير
توصلت ''شوف تيفي'' قبل قليل بمعلومات تفيد دخول السفارة المغربية في باريس على الخط في قضية سعد لمجرد، الذي تم اعتقاله بتهمة محاولة اغتصاب فتاة بفرنسا.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" قبل قليل بمعلومات تفيد دخول السفارة المغربية في باريس على الخط في قضية سعد لمجرد، الذي تم اعتقاله بتهمة محاولة اغتصاب فتاة بفرنسا.

وتبعا للمعلومات ذاتها، إن السفارة المغربية كلفت بعض المحامين من أجل الدفاع عن لمجرد، والتقدم بسرعة بطلب إطلاق سراحه، بواسطة كفالة، ومتابعته في حالة سراح. لكن إلى حدود الآن لا يعرف هل تم قبول الطلب أم لا..

هذا وعلمت "شوف تيفي" أن العديد من الشخصيات بفرنسا والمغرب، تحاول إيجاد مخرج لـ"المعلم" ضمنهم الشهير جاد المالح الذي ربط اتصالات عدة من أجل إيجاد حل لمشكلة لمجرد.

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عاجل: السفارة المغربية بباريس تدخل على الخط في قضية لمجرد من أجل الإفراج عنه بكفالة وشخصيات مغربية وفرنسية تتابع قضيته بقلق كبير

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