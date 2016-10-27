مثير.. فنان مصري مشهور رونها في مصر بسبب العسل والسكر ويواجه القضاء لهذا السبب

بعد أن أثار الجدل في تصريحه خلال سهرته في أحد الجامعات فيما يخص أزمة السكر التي تعرفها مصر، حيث قال للحاضرين ''أحاول أن أقدم لكم بعض البدائل للسكر في الاستخدامات اليومية، فمثلا ممكن استخدام العسل،

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بعد أن أثار الجدل في تصريحه خلال سهرته في أحد الجامعات فيما يخص أزمة السكر التي تعرفها مصر، حيث قال للحاضرين "أحاول أن أقدم لكم بعض البدائل للسكر في الاستخدامات اليومية، فمثلا ممكن استخدام العسل، وهذه الأزمة من الممكن أن تشهدها البلاد بشكل دوري وأن الأمر غير مقلق"، وهو الشيء الذي جر عليه وابلا من الانتقادات اللاذعة واعتباره مساندا لحكم العسكر ومدافعا مباشرا عن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

"الملك" وكما يحلو للمصريين المناداة عليه بهذا اللقب، يواجه دعوى قضائية بسبب استغلاله لأغاني الفنان الراحل أحمد منيب بعد أن رفع ورثته دعوى قضائية عليه مطالبين بمبلغ قدره مليونا جنيه لاستغلاله أغنيات الفنان الراحل في مسلسله الأخير "المغني حكاية وطن" من غير موافقتهم.

وكشف موقع "اليوم السابع" المصري أن ورثة أحمد منيب الذي لحن 43 أغنية للكينغ محمد منير تقدموا رسميا بوثائق ومستندات للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية طالبوا من خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محمد منير الذي اشتهر بأداء أغاني منيب بينها "حدوثة مصرية"، "شجر الليمون"، و"الرزق على الله" و"الليلة يا سمرا" وكانت من ألحان الراحل أحمد منيب.