8000 منصب شغل لوزارة التربية الوطنية في مالية 2017

كشفت وثيقة خاصة بعدد المناصب المالية المخصصة للوزارات والمؤسسات في القانون المالي لسنة 2017 عن أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حضت بحصة الأسد من حيث عدد المناصب الذي وصل إلى 8000 منصب خلال

شوف تيفي

كشفت وثيقة خاصة بعدد المناصب المالية المخصصة للوزارات والمؤسسات في القانون المالي لسنة 2017 عن أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حضت بحصة الأسد من حيث عدد المناصب الذي وصل إلى 8000 منصب خلال سنة 2017.

وأشارت الوثيقة التي توصلت بها "شوف تيفي" أن وزارة الداخلية حلت في المرتبة الثانية بـ 7800 منصب، و4000 منصب بالنسبة لإدارة الدفاع الوطني خلال السنة القادمة، في حين كانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أقل استفادة من عدد المناصب الذي وصل إلى 6فقط، وقبلها وزارة الثقافة بعشرة مناصب، حيث وصل عدد المناصب في كافة الوزارات والمؤسسات إلى

718 23 منصب مالي.