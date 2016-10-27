الفايسبوكيون يبدعون شعارا جديدا للدار البيضاء بديلا لشعار 300 مليون

أبدع فايسبوكيون شعارا للمدينة الغول الدار البيضاء، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول اللوغو الجديد الذي قدمه كل من عمدة المدينة عبد العزيز العماري ونائب رئيس جهة البيضاء سطات منصف بلخياط.

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أبدع فايسبوكيون شعارا للمدينة الغول الدار البيضاء، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول اللوغو الجديد الذي قدمه كل من عمدة المدينة عبد العزيز العماري ونائب رئيس جهة البيضاء سطات منصف بلخياط.

وقدم هؤلاء المسؤولين "لوغو" للدار البيضاء الأسبوع المنصرم خلال ندوة صحفية، وبعد الكشف عن ثمنه الذي وصل إلى 300 مليون سنتيم حسب مصادر عديدة خلق جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي واستفز رواده الذي أبدعوا لوغو حسبهم أحسن منه بلا ريال بلا جوج، فقط باستخدام برنامج عادي لم يكلف سنتيما.

إن الشعار الذي كلف 300 مليون وعام ديال الخدمة يقول الفايسبوكيين ينطبق عليه المثل الذي يقول "تمخض الجبل فولد فأرا"، لأن الدار البيضاء كانت تنتظر أحسن مما قدم لها من طرف مسؤوليها لكن للأسف صنعوا منها مسخرة بسبب لوغو دون المستوى حسب تعليقات رواد الفضاء الأزرق.