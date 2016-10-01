مثير.. كتاب فرنسي يخلق جدلا بسبب احتقار بوتين لساركوزي وها أشنو قال الكتاب عليهم

مع بداية فصل الخريف البارد يبدو أن الساحة السياسية والثقافية بفرنسا ستعرف جوا ساخنا بسبب كتاب جديد أثار الجدل ومازالت تداعياته تلاحق الرئيس السابق نيكولا ساركوز

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مع بداية فصل الخريف البارد يبدو أن الساحة السياسية والثقافية بفرنسا ستعرف جوا ساخنا بسبب كتاب جديد أثار الجدل ومازالت تداعياته تلاحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، والذي كشف من خلاله الصحافي والمراسل الحربي الفرنسي نيكولا هينان جوانب خفية من العلاقات الفرنسية الروسية وسلط الضوء على بعض كواليس الرئيسين، فرغم اختلاف سياستهم وتوجهاتهم لكن يبقى بوتين مثيرا للجدل بفرنسا والذي يعتبر العدو الأول للولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الصحافي صاحب الكتاب الذي عنونه بـ "فرنسا الروسية.. تحقيق حول شبكات بوتين"عن لقاء جمع الغريمين بفرنسا والذي قال فيه بوتين لساركوزي مجيبا عن تنديد الأخير بالحل العسكري الدموي الذي اتخذت روسيا في جمهورية الشيشان وأوقع ضحايا بالآلاف،فما كان من بوتين إلا أن قاطع محدثه قائلا "حسنا، هل انتهيت؟ اسمع سأشرح لك. إن بلدك هو هكذا..."، مشيرا بكلتا يديه حول مساحة فرنسا الصغيرة، "أما بلدي فهو هكذا.. والآن، لديك حلان: إما أن تتابع الحديث معي بهذه اللهجة وعندها سأقوم بسحقك، وإما أن تغير أسلوبك وسأجعلك بالمقابل ملكاً على أوروبا"، حسب ماأوردته الإذاعة الفرنسية مونت كارلو الدولية عبر موقعها الرسمي.

أما الحادثة الأكثر إثارة والتي كشفها هينان في كتابه والتي جرت وقائعها في يونيو 2007 خلال قمة G8 التي عقدت في موسكو وتتعلق بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وذلك بسبب الفيديو الفضيحة الذي نشر على "يوتيوب" ويظهر ساركوزي وهو في حالة شبيهة بحالة السكارى أمام الصحافيين، حيث قال هينان صاحب الكتاب أن ساركوزي كان غير ذلك لكن كلمات بوتين كانت قوية ونزلت على الرئيس الفرنسي السابق كالصاعقة لذلك ظهر بمظهر كأنه ثمل.