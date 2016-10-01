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تاجر يقتحم مسجدا بتزنيت ويصيب المؤذن في عموده الفقري
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 01:15 تاجر يقتحم مسجدا بتزنيت ويصيب المؤذن في عموده الفقري | حوادث و حقوق
تاجر يقتحم مسجدا بتزنيت ويصيب المؤذن في عموده الفقري
كشفت مصادر مطلعة، أن شابا في العشرينيات من عمره إقتحم مسجد القدس بتزنيت قبيل أذان صلاة الصبح اليوم الأربعاء، متوجها بشكل مباشر نحو مكبر الصوت بالمسجد بهدف رفع الأذان، لكن المؤذن تدخل ومنعه، ليدخل

شوف تيفي 

كشفت مصادر مطلعة، أن شابا في العشرينيات من عمره إقتحم مسجد القدس بتزنيت قبيل أذان صلاة الصبح اليوم الأربعاء، متوجها بشكل مباشر نحو مكبر الصوت بالمسجد بهدف  رفع الأذان،  لكن المؤذن تدخل ومنعه، ليدخل المعنيان في مشاداة إنتهت بإصابة بليغة للمؤذن بعموده الفقري بعد سقوطه على تابوت إسمنتي.

وأضافت ذات المصادر، أن المصلين بالمسجد أوقفوا العشريني الذي يعمل تاجرا بأحد المحلات التي تتواجد بالمركب التجاري المحادي للمسجد، حيث عمد المصلون إلى إحتجاز التاجر مكبلا إلى غاية حضور رجال الشرطة فيما المؤذن تم نقله على وجه السرعة نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأفادت ذات المصادر، أن التاجر أحيل على الجناح الخاص بالأمراض النفسية بالمركز الإستشفائي الحسن الأول بتزنيت حيث اكتشاف  أن الجاني كان يعاني من إضطرابات نفسية قبل إقتحام المسجد صبيحة اليوم الخميس.

 

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مسجد تيزنيت الأمراض النفسية العشريني شوف تيفي

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