الجدارمية ديال بوسكورة دايرين حملة على الشيشة، وها شحال شدو من واحد

حملة واسعة يخوضها الدرك الملكي ضواحي مدينة الدار البيضاء والتي أسفرت أمس الأربعاء عن حجز عدد كبير من الشيشة والمعسل والتي كانت متواجدة بإحدى الإقامات السكنية بدوار سعدان ببوسكورة.

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حملة واسعة يخوضها الدرك الملكي ضواحي مدينة الدار البيضاء والتي أسفرت أمس الأربعاء عن حجز عدد كبير من الشيشة والمعسل والتي كانت متواجدة بإحدى الإقامات السكنية بدوار سعدان ببوسكورة.

وكشف مصدر مطلع أن رجال الدرك حجزوا تقريبا 8000 قنينة شيشة فضلا عن كمية كبيرة من المعسل، قبل أن يتم اعتقال صاحب المخزن الذي كانت تتواجد فيه السلعة وسائق شاحنة له علاقة بترويج قنينات الشيشة لي كانت غادي تغزو مقاهي الدار البيضاء.