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عاجل:بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا..سعد لمجرد يقضي أول ليلة خلف القضبان
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 00:51 عاجل:بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا..سعد لمجرد يقضي أول ليلة خلف القضبان | ثقافة و فنون
عاجل:بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا..سعد لمجرد يقضي أول ليلة خلف القضبان
بعد نشر صورته لحظة اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية ،علمت''شوف تيفي'' من مصادر فنية مطلعة، اليوم الخميس،أن شرطة باريس رفضت ليلة الأربعاء إطلاق سراح سعد لمجرد مقابلة كفالة ضمان عدم مغادرته التراب

شوف تيفي:م غ

بعد نشر صورته لحظة اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية ،علمت"شوف تيفي" من مصادر فنية مطلعة، اليوم الخميس،أن شرطة باريس رفضت ليلة الأربعاء إطلاق سراح سعد لمجرد مقابلة كفالة ضمان عدم مغادرته التراب الفرنسي.

و بهذا،يقضي لمعلم،ليلته الأولى في ضيافة الشرطة الفرنسية خلف القضبان بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية كان رفقته في سهرة بملهى الفندق الذي يقيم فيه.
وفي تفاعلهم مع خبر اعتقاله،نشر رواد العالم الأزرق،يوم الأربعاء صورة قيل إنها للفنان المغربي سعد لمجرد التقطت له لحظة اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية،بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

و ظهر لمعلم حسب الصورة المسربة و هو مصفد اليدين في طريقه إلى سيارة الشرطة التي اقتادته للتحقيق الأربعاء في هذه القضية حسب الأخبار الرائجة.

و مباشرة بعد تداول هذا الخبر،كانت والدة لمجرد الفنانة المغربية نزهة الركراكي قد نفت في اتصال هاتفي مع شوف تيفي بشكل قاطع هذه الأنباء واصفة إياها بالإشاعة.

من جانبنا حاولنا الاتصال بمدير أعمال لمجرد رضى البرادي لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

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عاجل:بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا..سعد لمجرد يقضي أول ليلة خلف القضبان

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