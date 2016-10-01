عاجل:زلزال قوي يضرب إيطاليا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة أرضية بقوة 6.4 درجة ضربت،اليوم الأربعاء، منطقة تقع على بعد 68 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بيروجيا الواقعة وسط إيطاليا.

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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة أرضية بقوة 6.4 درجة ضربت،اليوم الأربعاء، منطقة تقع على بعد 68 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بيروجيا الواقعة وسط إيطاليا.

وتعد هذه الهزة الأرضية القوية ، التي وقعت قبل قليل، الثانية التي يشعر بها سكان العاصمة الإيطالية روما هذا المساء.

وتأتي الهزتان الأرضيتان بعد شهرين من زلزال قوي قتل نحو 300 شخص ودمر بلدات صغيرة .