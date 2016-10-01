عاجل..سرقة حقيبة إيطالي من داخل سيارته بطريقة هوليودية بطنجة..وهذا ما وقع له

بشارع محمد الخامس وبالقرب من مقهى إشبيلية بطنجة كان حظ مواطن إيطالي سيئا للغاية بعد أن تعرض لعملية سطو هوليودية على حقيبته اليدوية من داخل سيارته التي كانت مركونة بعين المكان مساء أمس الأربعاء،

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بشارع محمد الخامس وبالقرب من مقهى إشبيلية بطنجة كان حظ مواطن إيطالي سيئا للغاية بعد أن تعرض لعملية سطو هوليودية على حقيبته اليدوية من داخل سيارته التي كانت مركونة بعين المكان مساء أمس الأربعاء، حسب مصدر إعلامي محلي.

وكشف نفس المصدر أن عناصر الشرطة القضائية والعلمية فور علمهم بالخبر انتقلوا إلى عين المكان، وتم إطلاق حملة تمشيطة قصد الوصول إلى الجاني أو الجناة الذين نفذوا عملية السرقة.