عاجل:فايسبوكيون ينشرون أول صورة للمجرد لحظة اعتقاله بفرنسا

في تفاعلهم مع خبر اعتقاله،نشر رواد العالم الأزرق،قبل قليل صورة قيل إنها للفنان المغربي سعد لمجرد التقطت له لحظة اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية،بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي

في تفاعلهم مع خبر اعتقاله،نشر رواد العالم الأزرق،قبل قليل صورة قيل إنها للفنان المغربي سعد لمجرد التقطت له لحظة اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية،بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

و ظهر لمعلم حسب الصورة المسربة و هو مصفد اليدين في طريقه إلى سيارة الشرطة التي اقتادته للتحقيق صباح اليوم الأربعاء في هذه القضية حسب الأخبار الرائجة.

و مباشرة بعد تداول هذا الخبر،كانت والدة لمجرد الفنانة المغربية نزهة الركراكي قد نفت في اتصال هاتفي مع شوف تيفي بشكل قاطع هذه الأنباء واصفة إياها بالإشاعة.

و قالت والدة لمعلم ،مبتسمة..الله أودي عاوتاني اغتصاب و اعتقال ..حشومة عليهم ولدي ناجح وبغاو يطيحوه.."

و أضافت نزهة الركراكي،أنها اتصلت مع ابنها ظهر اليوم و كان حينها يحضر للقاء فني سيجمعه بجمهوره بفرنسا نافية أنباء اعتقاله

من جانبنا حاولنا الاتصال بمدير أعمال لمجرد رضى البرادي لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

لكن اللافت للانتباه أنه رغم انتشار مثل هاته الأخبار المثيرة ورغم نفي أم سعد لها..لازال معجبو الفنان المجرد يستغربون هذا الصمت المطبق من طرفه أو من طرف المحيط المقرب منه مما يقوي فرضية ما يروج، خصوصا أمام تناسل أخبار دقيقة عن قضيته..

الصور المنسوبة لسعد لمجرد