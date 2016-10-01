عاجل: أول تصريح لنزهة الركراكي والدة سعد لمجرد بعد خبر اعتقال ابنها بفرنسا بتهمة التحرش الجنسي

مباشرة بعد الأنباء التي كشفت عن اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي بفرنسا بتهمة التحرش الجنسي،اتصلت ''شوف تيفي'' بوالدة لمجرد الفنانة المغربية نزهة الركراكي التي نفت قطعا هذه

شوف تيفي

مباشرة بعد الأنباء التي كشفت عن اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي بفرنسا بتهمة التحرش الجنسي،اتصلت "شوف تيفي" بوالدة لمجرد الفنانة المغربية نزهة الركراكي التي نفت قطعا هذه الأنباء .

و قالت والدة لمعلم في اتصال هاتفي مع شوف تيفي،مساء اليوم الأربعاء،مبتسمة..الله أودي عاوتاني اغتصاب و اعتقال ..حشومة عليهم ولدي ناجح وبغاو يطيحوه.."

و أضافت نزهة الركراكي،أنها اتصلت مع ابنها ظهر اليوم و كان يحضر للقاء فني سيجمعه بجمهوره بفرنسا نافية أنباء اعتقاله

وكانت وسائل إعلام قالت إنه جرى اعتقال لمعلم بعد مجموعة من الاتهامات وجهتها له فتاة فرنسية بعد ليلة ساهرة على هامش حفلة أحياها بقصر المؤتمرات بباريس

من جانبنا حاولنا الاتصال بمدير أعمال لمجرد رضى البرادي لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.