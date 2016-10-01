الحكومة تعين مديرا جديدا للوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات بشكل مؤقت

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ذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة عينت "عز العرب حسيبي" بشكل مؤقث على رأس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعد إعفاء المدير العام السابق للوكالة عز الدين المنتصر بالله.
وأضافت ذات المصادر، أن التعيين الجديد جاء بعد إجتماع لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في حكومة تصريف الأعمال صبيحة اليوم الأربعاء مع المسؤولين بالوكالة، حيث أخبر الوزير الحاضرين بتعيين عز العرب حسيبي مؤقتا إلى حين الإعلان بشكل رسمي عن المدير الجديد.
وينتظر حسب ذات المصادر، أن يعين الملك المدير العام الجديد في المجلس الوزاري المقبل، في حين مازالت أسباب إقالة المدير السابق غامضة.
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