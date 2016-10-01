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بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 18:49 عاجل: القبض على الموناليزا | دولي
عاجل: القبض على الموناليزا
كشفت وسائل إعلام دولية، أن الشرطة الباكستانية أوقفت اليوم الأربعاء، امرأة أفغانية اشتهرت بفضل صورة لها نشرت على غلاف مجلة ''ناشيونال جيوغرافيك'' العام 1984، لحيازتها أوراق هوية باكستانية مزيفة.

شوف تيفي

كشفت وسائل إعلام دولية، أن الشرطة الباكستانية أوقفت اليوم الأربعاء، امرأة أفغانية اشتهرت بفضل صورة لها نشرت على غلاف مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العام 1984، لحيازتها أوراق هوية باكستانية مزيفة.
وأشارت السلطات إلى أن غولا قدمت طلباً للحصول على بطاقة هوية وطنية في بيشاور في أبريل 2014 تحت اسم "شربات بيبي"، موضحة أنها تسعى إلى القبض على المسؤولين عن تزوير الهوية.

والتقطت الصورة اللافتة لصاحبة العينين الخضراوين مع حجابها الأحمر، في مخيم للاجئين الأفغان في باكستان بعدسة المصور الأميركي ستيف ماكوري، إذ شكلت هذه الصورة أحد أشهر غلافات المجلة الأميركية.

وكان المصور عثر عليها مجدداً العام 2002 في بلدة أفغانية نائية، حيث تزوجت من خباز وأنجبت منه ثلاثة أطفال، بعدما بحث عنها لمدة 17 عاماً، ومن ثم لجأت إلى باكستان فيما بعد.

 

 

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