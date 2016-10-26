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عاجل وبالصور: العثور على جثة متحللة بالهراويين و هذه التفاصيل
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 18:33 عاجل وبالصور: العثور على جثة متحللة بالهراويين و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور: العثور على جثة متحللة بالهراويين و هذه التفاصيل
علمت ''شوف تيفي''، أن الشرطة العلمية انتقلت إلى منطقة الهراويين بعد إشعارها بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه الصفيحي .

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي"، أن الشرطة العلمية انتقلت إلى منطقة الهراويين بعد إشعارها بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه الصفيحي .
وقد عثر جيران الرجل المسن الذي يبلغ من العمر حوالي 80 سنة، اليوم الأربعاء، على جثته متحللة داخل "براكته" ما استدعى إشعار السلطات الأمنية.
و يدعى الراحل "محمد"، الذي كان حسب جيرانه يعيش وحيدا بعدما تقاعد عن العمل.
و حسب ما عاينته "شوف تيفي" حلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان لنقل جثة الرجل إلى مستودع الأموات التابع لمستعجلات ابن رشد، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة.

العثور على جثة متحللة بالهراويين و هذه التفاصيل العثور على جثة متحللة بالهراويين و هذه التفاصيل

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