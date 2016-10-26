عاجل وبالصور: العثور على جثة متحللة بالهراويين و هذه التفاصيل

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي"، أن الشرطة العلمية انتقلت إلى منطقة الهراويين بعد إشعارها بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه الصفيحي .
وقد عثر جيران الرجل المسن الذي يبلغ من العمر حوالي 80 سنة، اليوم الأربعاء، على جثته متحللة داخل "براكته" ما استدعى إشعار السلطات الأمنية.
و يدعى الراحل "محمد"، الذي كان حسب جيرانه يعيش وحيدا بعدما تقاعد عن العمل.
و حسب ما عاينته "شوف تيفي" حلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان لنقل جثة الرجل إلى مستودع الأموات التابع لمستعجلات ابن رشد، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.