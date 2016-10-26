عاجل وبالصور: العثور على جثة متحللة بالهراويين و هذه التفاصيل

علمت ''شوف تيفي''، أن الشرطة العلمية انتقلت إلى منطقة الهراويين بعد إشعارها بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه الصفيحي .

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"، أن الشرطة العلمية انتقلت إلى منطقة الهراويين بعد إشعارها بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه الصفيحي .

وقد عثر جيران الرجل المسن الذي يبلغ من العمر حوالي 80 سنة، اليوم الأربعاء، على جثته متحللة داخل "براكته" ما استدعى إشعار السلطات الأمنية.

و يدعى الراحل "محمد"، الذي كان حسب جيرانه يعيش وحيدا بعدما تقاعد عن العمل.

و حسب ما عاينته "شوف تيفي" حلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان لنقل جثة الرجل إلى مستودع الأموات التابع لمستعجلات ابن رشد، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة.