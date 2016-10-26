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انفراد و بالفيديو: الطالبة صابرين التي قتلت على يد صديقها مهدي ناقشت في بحثها الخيانة الزوجية بين الشريعة و القانون قبل وفاتها
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 18:05 انفراد و بالفيديو: الطالبة صابرين التي قتلت على يد صديقها مهدي ناقشت في بحثها الخيانة الزوجية بين الشريعة و القانون قبل وفاتها | مجتمع
انفراد و بالفيديو: الطالبة صابرين التي قتلت على يد صديقها مهدي ناقشت في بحثها الخيانة الزوجية بين الشريعة و القانون قبل وفاتها
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مقربة من عائلة الطالبة ''صابرين'' التي قُتلت يوم الأحد16 أكتوبر الجاري على يد صديقها مهدي، أن الراحلة كانت قد اختارت موضوع، الخيانة الزوجية بين الشريعة و القانون لبحث تخرجها.

شوف تيفي: م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر مقربة من عائلة الطالبة "صابرين" التي قُتلت يوم الأحد16 أكتوبر الجاري على يد صديقها مهدي، أن الراحلة كانت قد اختارت موضوع، الخيانة الزوجية بين الشريعة و القانون لبحث تخرجها.
و حسب مصادرنا، أنهت صابرين، في الأسبوع الذي قتلت فيه جمع كل أوراقها بهدف التسجيل في الماستر لتتابع دراستها في سلك القضاة بعد تميزها في دراستها إلا أن الأقدار شاءت غير ذلك.
و تضيف ذات المصادر، أن بحث تخرجها كانت قد أهدته قيد حياتها لوالديها اللذان سانداها في مسيرتها التعليمية.
و كانت صابرين قد قتلت يوم الأحد بعدما سقطت من أعلى سطح منزل صديقها مهدي بلعيان الذي يتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة.

الطالبة صابرين التي قتلت على يد صديقها مهدي ناقشت في بحثها الخيانة الزوجية بين الشريعة و القانون قبل وفاتها

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