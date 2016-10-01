هجوم ''بالأسلحة البيضاء'' على مستشفى بإنزكان لسرقة الأدوية

قالت مصادر مطلعة أن شابين هاجما المستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان حوالي الساعة الخامسة صباحا أمس الثلاثاء بهدف سرقة الأدوية من قسم المستعجلات بالمؤسسة الصحية.

شوف تيفي



قالت مصادر مطلعة أن شابين هاجما المستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان حوالي الساعة الخامسة صباحا أمس الثلاثاء بهدف سرقة الأدوية من قسم المستعجلات بالمؤسسة الصحية.

وأضافت ذات المصادر، أن رجال الأمن الخاص أحبطوا عملية سطو على الأدوية نفذها شابان مدججين بالأسلحة البيضاء من " سيوف من الحجم الكبير "، حيث عمد الجانحين إلى إقتحام قسم المستعجلات وهم في حالة هيجان ناتجة عن إستهلاك المخدرات بنية سرقة الأدوية المتواجدة في القسم.

وأفادت ذات المصادر، أن يقظة أفراد الأمن الخاص والفرقة الطبية المداومة، أفشلت محاولة سرقة الأدوية حيث حاصرت الهائجين رغم تهديدهما بإستعمال الأسلحة البيضاء، قبل قدوم الشرطة العمومية التي تكلفت بإيقافهما.

وتأتي هذه الحادثة، وسط مطالب من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني التي دقت ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة السرقة تحث التهديد بالسلاح الأبيض بمنطقة إنزكان والنواحي، في حين أن المستشفى الإقليمي لإنزكان هو الآخر يعيش أوضاعا أقل ما يقال عنها كارثية نتيجة الضغط الكبير للمرضى وقلة التجهيزات والأطر الصحية.





