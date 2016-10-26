الصديقي عمدة الرباط يأكل من أموال الفقراء ؟

لا حديث وسط المهتمين في مدينة الرباط هذه الأيام إلا عن ميزانية 3 ملايين درهم التي خصصها مجلس المدينة في وقت سابق لمراكز المسنين والأطفال في وضعية صعبة، لتوافق الأغلبية بقيادة عمدة المدينة محمد

شوف تيفي

لا حديث وسط المهتمين في مدينة الرباط هذه الأيام إلا عن ميزانية 3 ملايين درهم التي خصصها مجلس المدينة في وقت سابق لمراكز المسنين والأطفال في وضعية صعبة، لتوافق الأغلبية بقيادة عمدة المدينة محمد الصديقي على تغيير مسارها لتمويل مؤتمر المدن الساحلية، و ترك المراكز الاجتماعية تعاني في صمت. وأكد إدريس الرازي المستشار بالمجلس في تصريح لـ "شوفي تيفي" أن من بين المراكز المتضررة مركز عين عتيق الاجتماعي الذي يأوي المتسولين والمتخلى عنهم. وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي رفضت التصويت على الميزانية.

وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الصديقي وهو يتناول وجبته على هامش أشغال المؤتمر، مع تعليقات تشير إلى أن العمدة يأكل من أموال الفقراء والمشردين. وتساءل المصدر "هل المؤتمر أهم من الملفات الاجتماعية؟".