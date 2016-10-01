بعد تدهور مبيعات سامسونغ بسبب احتراق نوت7..هذا ما وقع لشركة آبل بسبب هاتفها آيفون7

لأول مرة منذ 15 عاما، تراجعت مبيعات هواتف آيفون للربع الثالث على التوالي هذا العام، على الرغم من المشاكل التي عانتها شركة سامسونغ بسبب الخلل في أحدث منتجاتها من الهواتف النقالة نوت 7.

شوف تيفي: وكالات



لأول مرة منذ 15 عاما، تراجعت مبيعات هواتف آيفون للربع الثالث على التوالي هذا العام، على الرغم من المشاكل التي عانتها شركة سامسونغ بسبب الخلل في أحدث منتجاتها من الهواتف النقالة نوت 7.

وقالت شركة أبل، والتي تعد الأغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، إنها باعت نحو 45.5 مليون هاتف في الربع الثالث من هذا العام لغاية 24 سبتمبر.

وبلغة الأرقام، فإن مبيعات الشركة انخفضت عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 5 بالمئة حيث بلغت مبيعات أبل نحو 48.1 مليون جهاز ، رغم تجاوز الرقم تقديرات المحللين.

فقد أطلقت شركة أبل نموذجين من منتجاتها من هواتف آيفون 7 وأيفون 7 بلاس قبل أسبوعين من نهاية الربع الثالث.

وتقول شركة أبل إن حجم مبيعاتها خلال الربع الثالث يعكس مسألة العرض والطلب مع هاتفها أيفون 7 بلاس –والتباطؤ الذي يشهده سوق الهواتف الذكية في ظل المنافسة القوية من شركات تطرح منتجات أرخص سعرا.

وأشارت الشركة إلى أنها فشلت في الاستفادة من الإطلاقة الكارثية لنوت 7 من منافستها سامسونغ، في منتصف شهر أغسطس، التي عانت بسبب مشاكل في بطاريات الهاتف.

يذكر أن أرباح شركة أبل تراجعت بنسبة 19 بالمئة أي حوالي 9 مليارات دولار.



