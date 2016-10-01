عاجل:بعد الحكم نهائيا على مرسي.. محكمة النقض المصرية تؤيد الحكم بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ، أن محكمة النقض المصرية، أصدرت اليوم الأربعاء حكما نهائيا بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة (الإخوان المسلمين) المحظورة، و36 آخرين من قيادات وعناصر

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ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ، أن محكمة النقض المصرية، أصدرت اليوم الأربعاء حكما نهائيا بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة (الإخوان المسلمين) المحظورة، و36 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة ب"السجن المؤبد لمدة 25 عاما".

ورفضت المحكمة – بحسب المصدر ذاته - الطعون المقدمة في الحكم الصادر سابقا في قضية اتهام محمد بديع المرشد وقادة الجماعة وعناصرها الآخرين ب"ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتحريض على العنف وقطع طريق سريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليوز 2012" .

ومن بين المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، التي أيدتها محكمة النقض، صفوت حجازي، وأسامة ياسين عبد الوهاب، وزير الشباب سابقا (في عهد حكم الرئيس محمد مرسي)، وباسم كمال عوده، وزير التموين سابقا .

وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، أحكاما نهائية وباتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق عن طرق التقاضي.





